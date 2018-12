//AUDI E-TRON GT, POTENZIALE DINAMICO

A Los Angeles il marchio dei quattro anelli svela Audi e-tron Gt concept: la coupé a quattro porte totalmente elettrica che anticipa la versione di serie, al debutto tra due anni. Bassa, ampia e a passo lungo: ecco i tre aggettivi che identificano una Gran Turismo. La carrozzeria dell’inedita coupé a quattro porte si affida a una struttura leggera. Al tetto in carbonio si accompagnano numerosi componenti in alluminio ed elementi portanti in acciaio ad alta resistenza. La piattaforma della vettura è stata sviluppata in collaborazione con Porsche, mentre design e carattere riflettono al 100% il Dna Audi.