//CHANGAN CS85, DESIGN DI CARATTERE

La linea laterale arriva fino al retro e contribuisce ad aumentare visibilmente la larghezza della CS85. Le prese d’aria laterali mettono in risalto il look dinamico. Lo stile è alla ricerca di eleganza, sportività e lusso. Alcuni particolari degli interni, come le doppie cuciture nella parte laterale, sottolineano la cura del dettaglio e la qualità dei materiali. La parte più sensibile e utilizzata degli interni della vettura, che in Changan chiamano “area A”, è rivestita da materiali soffici e piacevoli al tatto.