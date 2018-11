Ecco chi sono le sette finaliste candidate per il premio Car of the Year 2019. Il risultato è l’esito del primo voto dei 60 membri della giuria. La vettura vincitrice sarà decretata alla vigilia del Salone di Ginevra, il 4 marzo 2019. Ogni giurato dovrà ripartire 25 punti tra almeno cinque candidate e indicherà i suoi criteri di voto.

Alpine A110

Citroën C5 Aircross

Ford Focus

Jaguar I-Pace

Kia Ceed

Mercedes-Benz Classe A

Peugeot 508