//I DISEGNI DI RON HICKMAN AL TRUST MOTOR MUSEUM

La maggior parte dei disegni sono opere originali, tra cui ben 60 box che contengono la corrispondenza relativa alla sua autobiografia e un progetto completo che mostra la sua proposta di riprogettazione della Caterham Seven. Nato in Sudafrica nel 1932, Hickman si è laureato in giurisprudenza prima di trasferirsi in Inghilterra nel 1954, per occuparsi di design nello studio Ford Dagenham. Dopo aver incontrato Colin Chapman, fondatore di Lotus, a metà degli anni ’50, Ron lasciò Ford per diventare parte integrante del team di design del marchio di sportive inglesi.