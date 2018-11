//KIA SOUL, A LOS ANGELES LA NUOVA VERSIONE

La nuova Kia Soul farà il suo debutto mondiale in occasione del prossimo Los Angeles Auto Show. Da sempre vera icona del design Kia, la Soul si rinnova completamente. Il nuovo modello adotta un design audace e una personalità immediatamente riconoscibile, uniti a una versatilità senza compromessi. La disponibilità di diversi propulsori, con motorizzazioni turbocompresse e versioni elettriche a zero emissioni, renderà la nuova Kia Soul interprete della mobilità contemporanea. La versione full electric sarà in vendita in Europa entro la prima metà del prossimo anno.