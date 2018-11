//LA POP.UP NEXT VOLA AD AMSTERDAM

Per vedere quale potrebbe essere un servizio on-demand di questo tipo, Audi sta conducendo test in Sud America in collaborazione con Voom, una società controllata da Airbus. I clienti prenotano voli in elicottero a Città del Messico o San Paolo e una vettura Audi è pronta per il viaggio verso o dal luogo di atterraggio. Audi sostiene anche il progetto Urban Air Mobility a Ingolstadt. L’iniziativa ha in programma un taxi volante presso il quartier generale Audi e fa parte di un progetto congiunto con l’Unione europea nell’ambito dell’innovazione nelle città e la creazione di comunità intelligenti. L’Urban Air Mobility mira a convincere il pubblico dei vantaggi della nuova tecnologia e rispondere a domande che riguardano la regolamentazione, la certificazione e le infrastrutture.