//LAMBORGHINI SC18 ALSTON, AERODINAMICA ESTREMA

Il sistema aerodinamico è completato da una grande ala in carbonio con tre regolazioni meccaniche, in grado di generare un carico aerodinamico ottimale in ogni circuito. Inoltre, sul cofano posteriore sono state ricavate dodici prese d’aria, soluzione già testata con successo nelle gare endurance, per aumentare lo scambio termico e enfatizzare la presenza del motore V12 Lamborghini. L’esclusività della SC18 Alston è sottolineata dal colore della carrozzeria in carbonio grigio Daytona, con dettagli a vista e serigrafie rosse per esaltarne la sportività. L’abitacolo è caratterizzato da interni in Alcantara nero Ade, su cui spicca il cross-stiching in rosso Ala, e sedili a guscio in fibra di carbonio. Completano il panorama cerchi monodado da 20” all’anteriore e 21” al posteriore, con pneumatici Pirelli P Zero Corsa sviluppati ad hoc e un sistema di telemetria per misurare le proprie performance in pista.