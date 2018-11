//LEXUS UX, IMMAGINE GLAMOUR

Dopo il progetto della vettura di concetto il Chief Designer Tetsuo Miki e il suo team hanno lavorato per creare una versione stradale del nuovo crossover. Guidati dai tre principi di progettazione Lexus che sono “filosofia Yet”, “focus sull’uomo” e “creare vetture pionieristiche”, hanno sviluppato l’approccio progettuale “Cross-Create” che si compone dei seguenti punti.

1. Esterno e interno

Utilizzando l’idea di comunicazione tra interni ed esterni, i progettisti Lexus hanno lavorato per smussare il confine tra l’ambiente l’esterno e l’abitacolo dell’auto, collegandoli in cerca di continuità. Questo approccio è più evidente nel sedile del guidatore della UX, da cui si percepiscono tutte le estremità della macchina, rendendo molto più facile guidare in spazi stretti.