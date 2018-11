//MAZDA 3, L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA

La nuova Mazda3 presentata al Los Angeles Auto Show svolgerà un ruolo importante per il marchio giapponese, proponendosi come autentica innovatrice per iniziare una nuova era in cui la percezione premium del marchio diventerà realtà. La Mazda3 è il primo modello del costruttore a presentare alcune delle tecnologie che realizzeranno questa visione: un nuovo rivoluzionario motore a benzina chiamato Skyactiv-X, che funziona in parte come un diesel, e una nuova piattaforma chiamata Skyactiv-Vehicle Architecture. È anche il primo ad adottare un’interpretazione più matura del linguaggio di design “Kodo” che esplora l’essenza dell’estetica giapponese per perseguire uno stile elegante e sofisticato.