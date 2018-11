//NESSUNA VETTURA SULLO STAND VOLVO AL LA AUTOSHOW

Il modo in cui i consumatori percepiscono un marchio automobilistico è oggi più importante dei dettagli cromati, dei rivestimenti in pelle o dei cavalli del motore. Quando arriveranno allo stand di Volvo, i visitatori del salone di Los Angeles guarderanno verso lo spazio centrale e leggeranno una semplice scritta, eppure d’impatto: ”This Is Not A Car”. “Vogliamo dimostrare di aver colto il messaggio e avviare un dialogo sul futuro dell’auto-mobilità. Quindi, invece di esporre una concept car, preferiamo parlare del concetto di automobile. Quest’anno non vinceremo certo il premio di ‘migliore auto del salone’, ma ci sta bene. Perché questo non è un salone dedicato alle auto”, ha dichiarato Mårten Levenstam, responsabile della strategia di prodotto della casa svedese.