//RANGE ROVER EVOQUE, ASPETTANDO IL NUOVO MODELLO

Le opere a grandezza naturale sono sparse per la città di Londra. Land Rover ha inaugurato il segmento dei Suv di lusso compatti con la Range Rover Evoque del 2010, e la prossima generazione del pluripremiato modello promette di ottenere un impatto simile, introducendo nuovi standard di design, funzionalità e sostenibilità. Le installazioni dai colori vivaci sono state prodotte dallo stesso team Land Rover Design, responsabile della creazione del nuovo Evoque e incarnano la filosofia stilistica seguita per creare le proporzioni eleganti della vettura. Unendo linee semplici e modernità, le forme in scala 1:1 mostrano il caratteristico profilo del tetto e la linea di cintura che definiscono la nuova silhouette di coupé di Evoque.