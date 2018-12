//FERRARI SP3JC, ROADSTER ESSENZIALE

La grande passione del cliente per la Pop Art si riflette nella grafica scelta per la livrea, decisamente d’impatto, dove al colore Bianco Italia, scelto per sottolineare i volumi sensuali della vettura, si unisce una combinazione unica di Azzurro Met e Giallo Modena. I richiami alla sportività sono sottolineati anche da dettagli unici come le aperture sul cofano che offrono una vista esclusiva del V12 da 780cv, l’ala trasversale che unisce le due pinne dietro i roll hoop in fibra di carbonio, e il tappo del serbatoio in alluminio spazzolato. I sedili sono rivestiti in pelle blu con un inserto bianco. La pelle blu è stata scelta anche per la parte bassa della plancia e per le cuciture a contrasto che impreziosiscono gli interni.