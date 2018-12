//ITALDESIGN PREMIA I VINCITORI DEL FUTURE MOBILITY CONTEST

Italdesign ha premiato i vincitori del concorso “Research Contest on Future Mobility in Cities” durante la serata del 3 dicembre, all’interno della sede di Moncalieri. Lanciato lo scorso febbraio con il Patrocinio della Città di Torino come parte delle celebrazioni per il cinquantesimo anno della fondazione dell’azienda, il concorso ha raccolto ottantotto progetti, provenienti da venti Paesi di tutto il mondo.

Le squadre vincitrici arrivano dall’Europa e dal Sudamerica e le loro proposte affrontano i temi della gestione del trasporto pubblico, l’accessibilità alle cure mediche per tutti e le soluzioni per gli spostamenti su grandi distanze.

La giuria internazionale ha assegnato:

– il primo premio al progetto “M.A.R2.E.V.” realizzato da Roberto Monti, Alessandro Bianchi, Alessandro Consalvi, Andrea Rosellini



– il secondo premio al progetto “myCare” di Marco Balagna Dena, Elena Verduci



– la Menzione Speciale al progetto “DOZE. SLEEP IN MOTION” di Leonardo Caricato

La cerimonia di premiazione ha chiuso idealmente le celebrazioni del 50º anniversario della fondazione di Italdesign.