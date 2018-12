//PORSCHE: TRE CONCEPT CAR INEDITE

Porsche Cayenne Cabrio

Oggi la digitalizzazione apre nuove possibilità per gli ingegneri che sviluppano veicoli: il corpo, la trasmissione, il telaio e l’impianto elettrico di un nuovo modello sono ora progettati al computer e le loro funzioni vengono simulate. 15 anni fa, il mondo era molto diverso: la parte posteriore della Cayenne Cabrio è un riflesso impressionante di questo. Perché la Cayenne “Cabrio” ha due diversi design posteriori. Al posto che costruire due prototipi con due soluzioni estetiche differenti per il posteriore, i designer hanno preferito dividerlo a metà e disegnare due soluzioni diverse. Nel caso di questo veicolo unico gli ingegneri hanno scelto di adottare un approccio più economico costruendo un solo prototipo con un posteriore diviso in due.