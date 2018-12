//SUZHOU DESIGN WEEK 2018

Si è conclusa la prima edizione della Suzhou Design Week con quasi 500 mila visitatori provenienti non solo da Suzhou, che conta oltre venti milioni di abitanti, ma anche da città vicine come Shanghai, che ha ospitato nel contempo il Salone del Mobile Milano-Shanghai. Promosso dal Governo Municipale di Suzhou con il sostegno della Suzhou National Historical & Cultural City Protection Zone, l’evento si è svolto presso il Gusu District Peachblossom Village dal 23 al 27 di novembre sul tema “Grand Design, New Economy”. A chiusura della manifestazione Massimiliano De Martin, assessore all’Urbanistica della città di Venezia, e Mr. Yang Zhiping, Vice Mayor of Suzhou Municipal Government, hanno firmato il “Regional Cooperation Signing”, un accordo che sigla e rafforza i rapporti di cooperazione fra le città di Suzhou e Venezia, gemellate dal 1980.