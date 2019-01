//LE FINALISTE DEL COTY 2019 | ALPINE A110

Il telaio e la carrozzeria in alluminio costituiscono la base per l’equilibrio e l’agilità dell’A110.Ispirata all’originale A110 Berlinette, il modello più iconico di Alpine, l’A110 costituisce un collegamento tra l’eredità del marchio e il suo futuro. Guidato dal francese Antony Villain, il design team ha deciso di catturare lo spirito di Alpine e di imprimerlo nella nuova vettura, creando al tempo stesso un linguaggio di progettazione che vuole superare la difficile prova del tempo. I fari anteriori gemellati, i fianchi scolpiti, la tipica colonna vertebrale motivo del cofano e il posteriore avvolgente sono chiaramente presi in prestito dall’originale A110 Berlinette.