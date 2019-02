//CUPRA FORMENTOR, STILE E SPORTIVITA’

Il design espressivo degli esterni si respira anche all’interno. L’abitacolo della vettura rispecchia lo stile del marchio, trasmettendo modernità e sportività. All’apertura della portiera viene proiettato il logo di benvenuto, poi c’è il volante Cupra e i sedili sportivi rivestiti in pelle: gli interni di Cupra Formentor avvolgono guidatore e passeggeri in un ambiente di pregio. La plancia sembra sospesa, creando una linea orizzontale che percorre da lato a lato la parte anteriore dell’abitacolo e accresce ulteriormente l’espressività della vettura. Le cromature scure e gli inserti in nero lucido aggiungono un tocco di classe agli interni. E gli avvolgenti sedili sportivi con schienali in carbonio trasmettono una sensazione di leggerezza, sottolineando nel contempo l’essenza prestazionale del marchio.