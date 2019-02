//IED FIRMA LA CONCEPT HONDA A GINEVRA

L’Istituto Europeo di Design presenta a Ginevra l’ultima concept car realizzata dal Master in Transportation Design insieme al Design Center Honda. Tomo è il 15° modello di stile in scala 1:1 realizzato dall’Istituto Europeo di Design, oggetto del progetto di tesi del Master biennale IED Torino in Transportation Design dello scorso anno. La concept car sarà presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, in programma dal 7 al 17 Marzo.

Al momento sono note solo le dimensioni di Tomo: 3,99 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza 1,55 metri di altezza. Il veicolo è dotato di propulsione elettrica e rappresenta il connubio tra uno smart device e un mobility tool del 2025. Il brief della casa giapponese (Honda next 2025 “fun” driving” ha visto impegnati 13 studenti del Master IED.