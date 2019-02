//IL DESIGN DUCATI IN MOSTRA A SAN PIETROBURGO

Da questa scultura, emblema del design come arte, si dispiega come in una parata a ritroso nel tempo l’esposizione dei modelli del marchio. In tutto sono esposte sedici “Rosse di Borgo Panigale”, alcune delle quali escono dall’Europa per la prima volta, insieme a concept di design, immagini e video esclusivi. «La mostra Ducati all’interno del Museo Erarta di San Pietroburgo si caratterizza per un concept moderno, in cui ogni moto è presentata come un’opera d’arte. Si tratta di un percorso espositivo che vuole mettere in luce la ricerca estetica e le linee delle nostre moto» – dichiara Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati – «Si tratta di un viaggio nel mito. Iniziamo con il racconto dei momenti più importanti, ovvero i fatti, le persone, e le innovazioni tecnologiche che hanno fatto la storia dell’Azienda, per arrivare alle moto di serie di ultima generazione come il nuovo Diavel 1260». Il Museo Erarta di San Pietrburgo ospita “Style Ducati” fino al 16 giugno 2019, per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del Museo.