//LAGONDA ALL-TERRAIN CONCEPT, PRIMO SUV ASTON MARTIN

Aston Martin è pronta a partecipare al Salone di Ginevra con il debutto mondiale della Lagonda All-Terrain Concept. Dopo il successo dato dal rilancio del marchio Lagonda marchio di lusso a emissioni zero e il debutto della Vision Concept, finalista del Car Design Award 2018, al Salone di Ginevra dello scorso anno, il 2019 vede la rivelazione del nuovo prototipo con architettura suv. Il primo modello che Lagonda metterà in produzione, l’All-Terrain Concept porta i tratti distintivi audaci già visti sulla Vision Concept.

Sfruttando appieno la nuova piattaforma a emissioni zero, il team di progettazione ha creato un’auto che vanta un grande stile e molto spazio combinati con un linguaggio di design autentico. Rifinito con l’esclusiva verniciatura Aston Martin “Cosmos Orange” e caratterizzato da un’ampia gamma di dettagli in fibra di carbonio per interni ed esterni, elementi in arancione e pulsanti interni anodizzati in abbinamento, il suv esprime perfettamente l’innato dinamismo e il Dna racing del marchio inglese.