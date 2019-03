//ŠKODA VISION iV, FUTURO ELETTRICO

Le porte non hanno maniglie, basta un tocco per aprirle automaticamente. Gli specchietti retrovisori classici sono stati sostituiti da telecamere che offrono una visuale a 180 gradi, trasmessa nello specchietto interno. La disposizione a più livelli del cruscotto e della console centrale, così come uno schermo apparentemente fluttuante, regalano nuovi spazi da esplorare. «L’aspetto sorprendente dello studio è la striscia luminosa orizzontale che conferisce alla vettura un look ultramoderno e ne sottolinea il carattere forte e sicuro di sé», ha dichiarato Oliver Stefani, responsabile del design Škoda.