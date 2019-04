//DUCATI: BELLEZZA E INNOVAZIONE ALLA MDW

Per celebrare al meglio la propria presenza alla Milano Design Week, Ducati ha presentato una versione speciale e inedita del Diavel 1260. «Abbiamo voluto rendere omaggio a un evento artistico e creativo come la Milano Design Week, personalizzando il nostro Diavel 1260 in una veste ancora più audace e originale – ha dichiarato Andrea Ferraresi, Design Director Ducati, presentando l’inedito concept. – Il Diavel 1260 Materico è espressione dell’evidenza e consistenza della materia impiegata e della cura maniacale del dettaglio, che insieme ai componenti high-tech, enfatizzano ulteriormente forma e funzione di questo prototipo». Icona di stile, innovazione e performance, il Diavel 1260 è stato recentemente premiato con il “Red Dot Award: Best of the Best” nella categoria “Product Design”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design.