//KIA: PRIME IMMAGINI DEL SUV COMPATTO

Gli equipaggiamenti sono da vettura di segmento superiore, come i fari a Led che si estendono in lunghezza fino alla griglia del radiatore. La firma luminosa formata dai led dei proiettori è caratterizzata da una grafica tridimensionale e da un disegno a forma di diamante. La stessa impostazione stilistica è ripresa anche dalla grafica dei fanali posteriori a Led. «Abbiamo creato un’auto che si distingue ovunque, dalla città alla campagna. Il suo design robusto e allo stesso tempo sportivo sarà accompagnato da un’ampia gamma di caratteristiche e tecnologie che si adattano universalmente ai giovani acquirenti per i mercati di tutto il mondo. Il nostro nuovo piccolo Suv è una proposta che nessun’altra auto del suo segmento potrà eguagliare», ha detto Byung Chul Juh, responsabile dello stile Kia. Il primo piccolo Suv globale di Kia, sarà in vendita in Corea nella seconda metà del 2019, seguiranno gli altri mercati.