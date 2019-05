//TOYOTA: UN CONCEPT PER LO SPAZIO

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e Toyota annunciano il loro accordo per valutare la possibilità di collaborare nel campo dell’esplorazione spaziale internazionale. Come primo passo, JAXA e Toyota hanno deciso di portare avanti il progetto di uno studio congiunto per un veicolo con abitacolo pressurizzato in grado di ospitare un equipaggio, e che impiega la tecnologia propulsiva a celle a combustibile. «L’industria automobilistica ha fatto da tempo affari con i concept dedicati alle città e studiati appositamente per il sistema terrestre. Tuttavia, d’ora in poi, per rispondere a questioni ambientali di portata globale, il concetto spazio globale e di pianeta terra, da cui tutti noi proveniamo, diventeranno temi di fondamentale importanza», ha detto Akio Toyoda, presidente di Toyota.