//PEUGEOT 2008, POSSENTE E DISTINTIVA

All’interno i colori e i materiali sono stati oggetto di un’attenzione meticolosa e fondono materiali pregiati e tinte originali. Le sottili decorazioni della plancia presentano degli inserti Arancione (sulla versione Active) o Blu (Allure). La versione Allure vuole trasmettere modernità e freschezza e ha interni in tessuto tecnico con cuciture blu. La GT Line invece è ispirata alla sportività e propone un ambiente più scuro, ravvivato però da elementi color Verde Adamite. C’è anche il Peugeot i-Cockpit che si compone di volante compatto, per una maggiore maneggevolezza, di un grande touch-screen in alta risoluzione a centro plancia e a portata di mano e di sguardo, di un innovativo head-up display 3D con due livelli di visione delle informazioni, visibile direttamente sopra la corona del volante.