//A&D: IN MOSTRA 40 ANNI DI STORIA

I quarant’anni di Auto&Design sono una festa per tutti: per chi ha fondato il giornale, per chi ci lavora oggi e per i designer che da sempre vedono pubblicati i loro progetti. Per l’occasione Giorgetto Giugiaro ha svelato un segreto tenuto nascosto per 56 anni: «Nel 1963 mi fu chiesto di contribuire con alcuni disegni al primo numero di Style Auto (diventato poi Auto&Design nel 1979, Nd.R.). Ero però un dipendente della Bertone e non potevo usare il mio nome per firmare altri disegni», ha raccontato durante la conferenza stampa. «Per l’amicizia che mi legava a Fulvio Cinti, fondatore del giornale, li ho realizzati lo stesso utilizzando lo pseudonimo Paul Sibylle, in omaggio al cognome di mia madre».