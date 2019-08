Hyundai presenta i prossimi passi del suo concept Style Set Free al Salone di Francoforte 2019. Con il concetto di Style Set Free, Hyundai illustra la sua visione innovativa di come le auto del futuro diventeranno spazi abitativi individuali. Le persone già personalizzano i loro spazi con una moltitudine di gadget e diverse forme di tecnologia e presto lo stesso sarà fatto anche con le auto.

Secondo il costruttore coreano, lo Style Set Free significa creare uno “spazio perfetto” all’interno della propria auto. Il concept mostra come i veicoli del futuro offriranno ai clienti una maggiore libertà di progettare la propria auto in modo simile a come attualmente progettano la propria casa, in particolare per gli interni che verranno creati con materiale organico.