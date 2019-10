Lexus festeggia quest’anno i trent’anni di vita e per celebrare l’anniversario presenta al salone di Tokyo la showcar LF-30, visione di come potrebbe evolversi la mobilità in un futuro altrettanto lontano. Auto&Design ha potuto vedere il frutto di questo processo di immaginazione in anteprima all’ED2, Europe Design Center di Toyota con sede a Nizza, là dove la vettura è stata creata. «È un evento speciale per noi – ha spiegato Hideaki Iida, Assistant Chief Designer per gli esterni di Lexus – È la prima volta che Lexus realizza una concept non per anticipare un futuro modello di serie ma per esplorare soluzioni innovative slegate da logiche produttive».