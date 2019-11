Il Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino celebra, a un secolo dalla nascita, il sarto dell’automobile Sergio Scaglietti con una mostra di vetture tra le più importanti da lui realizzate, visitabile da giovedì 31 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020. Carrozziere di fiducia di Enzo Ferrari, Sergio Scaglietti ha modellato per decenni abiti in metallo che hanno reso la sua fabbrica modenese famosa nel mondo per stile ed eccellenza artigiana. Il Mauto gli rende omaggio esponendo nove vetture straordinarie e due rari telai in ferro in un percorso di approfondimento degli anni migliori della produzione di Scaglietti, quelli legati in modo indissolubile alla figura di Enzo Ferrari, suo principale committente. Arricchiscono l’esposizione documenti video che hanno come protagonista Scaglietti medesimo e la colonna sonora “per battilastra e orchestra d’archi”, composta appositamente per la mostra da Marco Robino, musicista e compositore che da tempo collabora con il regista Peter Greenaway.