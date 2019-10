Nissan presenta al Salone di Tokyo la IMk, concept car che unisce, in un’auto compatta, un design elegante, tecnologie all’avanguardia e l’accelerazione potente dei veicoli elettrici. L’auto mostra la nuova direzione del design di Nissan. «Quale veicolo elettrico compatto per una nuova era, Nissan IMk è progettato per trovarsi a proprio agio in ambienti cittadini sofisticati, così come nelle città tradizionali giapponesi», afferma Satoru Tai, Executive Design Director in Nissan. «IMk unisce un look moderno ed essenziale, ispirato alla tradizione giapponese, con una tecnologia dei veicoli elettrici all’avanguardia». Svincolato dai convenzionali concept del segmento, il suo design si intreccia con la cultura giapponese.