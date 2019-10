Un accordo strategico tra Pininfarina e la società cinese Evergrande per lo sviluppo del design di una nuova gamma di veicoli elettrici è stato siglato a Shenzen, in Cina. La partnership si aggiunge al contratto in corso per lo sviluppo del design di vari modelli. L’obiettivo principale della collaborazione strategica tra queste due aziende è quello di progettare e sviluppare congiuntamente nuovi prodotti con un carattere forte, in grado di esprimere un design avanzato e originale, puntando sull’eccellenza di Pininfarina nello sviluppo di veicoli completi e sulle sue capacità di Ricerca & Sviluppo, nonché sulle risorse esistenti di Evergrande.

“Non possiamo pensare ad un partner migliore di Pininfarina per progettare una nuova gamma di modelli belli e innovativi per il marchio automobilistico Hengchi. Insieme esploreremo l’espansione futura della nostra collaborazione oltre questo accordo”, ha dichiarato Hui Kayan, presidente di Evergrande.