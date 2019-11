Tutte le superfici parametriche sono connesse dalla carrozzeria a elementi luminosi o di finitura, senza soluzione di continuità e libere da limiti di progettazione distinguibili. La luce esterna si riflette in queste linee concave e convesse creando un senso di tensione estremo, mentre a donare ulteriore carisma alla vettura è l’evoluzione dell’Hidden Signature Lamp, derivato dal concept Le Fil Rouge e da Grandeur Face Lift. A velocità sostenute, il Parametric Air Shutter modifica attivamente design e aerodinamica. Quando il veicolo è fermo, la griglia frontale è chiusa. Una volta in movimento, le singole celle continuano a muoversi in maniera individuale in una sequenza prestabilita, generando un effetto visivo di moto. Questo comportamento dinamico include anche l’aspetto funzionale nel controllo dei flussi d’aria per il motore, ottimizzando aerodinamica ed efficienza.