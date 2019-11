Infiniti ha rilasciato una prima immagine del nuovo Suv Qx55. Alcuni disegni erano stati mostrati in anteprima ai potenziali clienti già al Pebble Beach Concours d’Elegance 2019 ed erano apparsi sul profilo Instagram di Alfonso Albaisa, responsabile del design del gruppo Nissan, di cui Infiniti fa parte. Secondo quanto dichiarato dal costruttore giapponese, il nuovo rendering della vettura rivela una mix di atletismo, eleganza e utilità. La Qx55 non è la prima vettura del marchio ad avere una silhouette coupé: l’architettura ha debuttato nel 2003 con la Fx, tra i primi crossover in grado di fondere il design delle auto sportive con la praticità dei Suv. La vettura influenza e ispira ancora oggi lo stile del costruttore giapponese. Il marchio rivelerà maggiori dettagli sulla Qx55 all’inizio del 2020.