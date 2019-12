Durante i primi Anni 70 sono stati valutati molti progetti proposti da ingegneri di Volkswagen, Audi, e Porsche, tutti marchi in gara per realizzare un modello che avrebbe dovuto rappresentare la seconda “auto del popolo” dopo la Beetle. Per il design Volkswagen decise di coinvolgere i migliori studi esistenti, tutti italiani: Bertone, Ghia, Italdesign e Pininfarina.