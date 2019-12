Per la prima volta nella sua storia Mercedes-Benz presenta una vettura in digitale: per la nuova Gla, di cui è stato rilasciato un primo sketch dal centro stile diretto da Gorden Wagener, non è stato infatti organizzato alcuno bagno di folla. Gli utenti potranno seguire l’unveiling del modello in streaming sulla piattaforma “Mercedes me”.

Il modello è cresciuto di 10 centimetri in altezza rispetto alla precedente generazione. I passeggeri potranno così godere di un maggiore spazio per la testa e di una migliore visibilità. Secondo quanto dichiarato dal costruttore premium tedesco, nonostante la nuova Gla sia più corta di 1,5 centimetri lo spazio per le gambe è aumentato. La vettura sarà equipaggiata con tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida come l’Active Brake Assist, l’avviso di passaggio di pedoni o ciclisti. I sensori sono stati tutti “nascosti” nelle varie parti della nuova Gla, non comportando così modifiche allo stile del modello.