E la funzionalità? Si cela in un bagagliaio di machiavellica intelligenza: oltre a fornire la capienza più importante della categoria (456 litri), è dotato del triplo fondo MegaBox capace di contenere un seggiolino o un trolley di misura standard e fornito, perfino, di un incredibile foro che ne permette il lavaggio con acqua corrente. In più, in abitacolo i sedili si vestono di fodere sostituibili con facilità, eppure calzate sull’imbottitura in modo innovativo e assai ben integrato.

(Articolo completo in A&D n. 238)