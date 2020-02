La X6 adotta l’imponente calandra a doppio rene, già utilizzata sulla nuova generazione di X5 e sulla più grande X7 e che, a richiesta, può essere retroilluminata da Led di colore bianco che ne aumentano l’impatto scenografico. I gruppi ottici anteriori a Led possono essere dotati della nuova tecnologia BMW Laserlight, con fari abbaglianti in grado di illuminare fino a 500 metri di distanza in collaborazione con gli anabbaglianti Selective Beam. Nella parte bassa, invece, trova posto il radar che, insieme alle due telecamere nella parte alta del parabrezza, fornisce le informazioni per il funzionamento del BMW Driving Assistant Professional. Le linee della carrozzeria scorrono fluide e sinuose fino al posteriore, con il tetto che scende per diventare un tutt’uno con il lunotto posizionato quasi in orizzontale. Unico elemento di “rottura”, i passaruota pronunciati che incorniciano cerchi in lega che possono raggiungere anche i 22”. I fari posteriori a forma di L scorrono lungo quasi tutto il portellone e terminano lungo la fiancata, aumentando l’impronta massiccia su strada.