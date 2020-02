Nel frontale spicca il “tiger nose” con una griglia decisamente ampia che ingloba anche i proiettori, più lunghi e sottili rispetto alla generazione precedente. Dai gruppi ottici parte una linea che attraversa il fianco e arriva fino al posteriore dove l’elemento più caratteristico sono i fanali divisi in due parti a sviluppo verticale. Anche gli interni sono stati completamente ridisegnati: al centro della plancia spicca il display per la gestione del sistema infotainment. Davanti al guidatore la strumentazione è diventata digitale, ma nell’abitacolo sono rimasti alcuni pulsanti fisici come i controlli del climatizzatore e il selettore rotativo per il controllo di modalità di guida e altre funzioni.