Goodyear ha realizzato uno pneumatico rivoluzionario. Si chiama reCharge e, per il momento, è ancora allo stadio di concept. L’idea su cui si basa è semplice: si tratta infatti di un prodotto dotato di una struttura fissa, molto robusta e indeformabile anche in caso di foratura, e di un battistrada all’interno del quale si possono inserire delle capsule che, una volta consumate, possono essere sostituite. Le capsule in questione sono realizzate con speciali mescole liquide, ognuna con una caratteristica peculiare, che permettono agli automobilisti di dotare la propria auto delle coperture più adatte alle singole esigenze.