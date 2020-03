Se sei mesi fa avessimo sentito parlare di un virus capace di innescare una crisi economica internazionale, avremmo pensato tutti a un attacco informatico su scala globale. Il Covid-19 ci riporta invece alla nostra dimensione più vera, quella di esseri umani senza i quali il mondo rischia di fermarsi. In piena era digitale, il focus si sposta dal mondo virtuale alla nostra natura biologica, rimettendo l’uomo al centro. Questa volta non soltanto a parole.

Ciò non significa certo che la tecnologia sia diventata meno importante. Le scienze applicate rimangono determinanti per affrontare e vincere le sfide attuali e prossime, come ben sa anche chi disegna veicoli e oggetti per un non lontano futuro. Il “fattore umano” è il tema ricorrente del numero di marzo di Auto&Design, non perdetevelo! Buona lettura.

A&D no.241 editoriale di Silvia Baruffaldi