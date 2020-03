Kia Motors ha nominato Jochen Paesen Vice President del design di interni. Paesen lavorerà presso il Kia Design Center di Namyang, in Corea, e riporterà direttamente a Karim Habib, Senior Vice President Design e responsabile del centro stile. Nella suo nuovo incarico Paesen supervisionerà lo sviluppo del futuro design d’interni del marchio. In particolare, la sua presenza rafforzerà le capacità di Kia nello sviluppo del design degli interni per veicoli elettrici ed elettrificati del futuro. La nomina fa parte del piano di Kia per ampliare le assunzioni di designer specializzati in elettrificazione.

Secondo quanto dichiarato dal costruttore coreano Jochen Paesen porta con sé quasi vent’anni di esperienza alla guida di importanti progetti di interior design per marchi di volume e start-up. Il suo ruolo più recente è stato quello di Senior Design Director per l’Interior Design del costruttore di auto elettriche NIO, dove ha guidato un team globale di designer a Monaco di Baviera, in Germania, e ha stabilito un’identità stilistica per il marchio prima del suo debutto sul mercato. In precedenza ha trascorso gran parte della sua carriera nel gruppo BMW: tra i suoi progetti più famosi ci sono la concept car BMW Vision Efficient Dynamics del 2009 e la BMW i8 Roadster.

Il Kia Design Center di Namyang, Corea, è il cuore della rete globale di design Kia. Supervisiona tutti gli aspetti stilistici del marchio, dalla concettualizzazione e modellazione allo styling, allo sviluppo di colori e materiali. La sede lavora a stretto contatto con i centri di design regionali dell’azienda in Cina, Europa e Stati Uniti.