Creatività e innovazione sono gli elementi che hanno ispirato la One-off 500 Kartell, il marchio simbolo del design industriale italiano, costantemente rivolto alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi estetici e funzionali della plastica, ma non solo, negli ultimi anni impegnato nello sviluppo di plastiche sempre più sostenibili. La nuova 500 Kartell è un mix di materiali che si uniscono per dare vita a un vero oggetto di design contemporaneo. L’esterno è caratterizzato da un concetto “colore monoblock” dove le differenti tipologie di materiali – metallo, vetro gomma, plastica e tessuto – vengono interpretate nella stessa nuance cromatica: il blu Kartell derivato dal blu Klein, colore universalmente riconosciuto e iconico del brand.

Le superfici della carrozzeria sono blu Kartell effetto specchio ottenuto con una vernice ecocromo su cui spiccano i loghi dei due brand trattati con un policarbonato sabbiato per trasmettere un senso materico e di profondità. All’interno è sempre il pattern Kabuki il protagonista, come cover in policarbonato sull’inserto plancia e come applicazione trasparente sui sedili. Di forte impatto è il contrasto tra il blu Kartell dell’esterno e la luminosità degli interni che mostrano un ambiente chiaro e leggero dosando contemporaneamente tonalità calde e fredde. Le plastiche degli interni dalla tattilità tessile sono in polipropilene riciclato 100% come le sedie dell’ultima collezione Kartell e i tessuti dal look naturale e accogliente in poliestere completamente riciclato.