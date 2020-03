Tutte la vettura è verniciata in argento con dettagli più scuri come i fari e le finiture del paraurti anteriore. All’interno, la Dawn Silver Bullet Collection ha materiali esclusivi come la fascia in fibra di carbonio a pori aperti che accoglie il conducete al suo ingresso in vettura. Il tunnel è rivestito in pelle e attraversa l’abitacolo in tutta la sua lunghezza. Rolls-Royce ha intenzione di organizzare una serie di viaggi unici per i proprietari di questi 50 modelli in giro per il mondo.