Audi ha organizzato un incontro in streaming gratuito per spiegare al pubblico come lavorano i designer nel centro stile di Ingolstadt. Il meeting è interattivo e gratuito e al termine dell’appuntamento è prevista una sessione di 20 minuti in cui le persone collegate possono fare delle domande e interagire con i designer per studiare e capire in maniera approfondita quali sono i principi stilistici che guidano le matite degli stilisti Audi.

Per seguire l’evento in diretta streaming è necessario registrarsi qui e prenotare un appuntamento scegliendo una data sul calendario tra quelle disponibili fino al 28 maggio 2020.