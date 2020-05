Bentley ha organizzato, durante la chiusura degli stabilimenti per il lockdown a causa della diffusione della pandemia di coronavirus, un concorso interno, riservato ai dipendenti e alle loro famiglie, per immaginare la propria Bacalar personalizzata. Anche se la produzione sarà in realtà limitata a 12 esemplari esclusivi, la fantasia non è mancata a chi ha affrontato la sfida.

Stefan Sielaff, responsabile del design Bentley, ha selezionato il progetto vincitore scegliendo per lo stile degli esterni la Bacalar di Eleanor che ha colorato la supercar seguendo il tema arcobaleno come simbolo di gratitudine e speranza per il futuro. Mentre attende il via libera per l’apertura degli impianti industriali di Crewe, le stampanti 3D di Bentley hanno prodotto più di 30mila visiere destinate al settore assistenziale nel Cheshire. Il costruttore inglese sta anche partecipando a un programma di donazione di dispositivi di protezione individuale come guanti, maschere facciali, occhiali di sicurezza e copri sedili.