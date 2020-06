Una serie di caratteristiche di design specifiche sviluppate dal reparto BMW M distinguono chiaramente questa vettura dagli altri modelli della gamma Serie 5. Il cofano scavato in alluminio, i pannelli laterali anteriori con le branchie M e il tetto in plastica rinforzata con fibra di carbonio creano un aspetto scultoreo e suggestivo, con un notevole risparmio di peso. La grande presa d’aria centrale di forma esagonale incorpora il radiatore dell’olio e sensore radar per il sistema Active Cruise Control. La nuova firma luminosa striata a forma di L caratterizza i proiettori a Led dando loro un aspetto ancora più sportivo e aggressivo.