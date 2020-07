La Nissan GT-R50 by Italdesign, edizione speciale pensata come tributo ai 50 anni della Nissan GT-R e della storia della design house torinese, per gli interni del prototipo, ha interni in Alcantara nera abbinati alla fibra di carbonio, la cui unione esalta lo spirito sportivo e allo stesso tempo garantisce una notevole riduzione del peso. La leggerezza è, infatti, una caratteristica imprescindibile per migliorare le performance di un’auto da corsa. A bordo, Alcantara si presenta con molteplici applicazioni: sulla consolle centrale, sul quadro strumenti e sulle portiere – in abbinamento alle finiture in fibra di carbonio, ma anche sul cruscotto e sulla fascia centrale delle sedute, per assicurare massima aderenza in condizioni di guida estrema.