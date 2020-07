Le ultime concept car Citroën mostrano la visione della marca per il futuro della mobilità. Ami One Concept, presentata al Salone di Ginevra del 2019, è una risposta alle nuove esigenze di chi si sposta in città. È accessibile a tutti, elettrica, condivisibile, 100% elettrica, ultra compatta e può ospitare fino a due persone. Da parte sua, 19_19 Concept, realizzata in occasione del centenario del marchio, vuole essere una soluzione di mobilità elettrica per affrontare viaggi più lunghi con un approccio assolutamente innovativo in termini di benessere a bordo, prestazioni e soluzioni tecnologiche. Un oggetto aerodinamico e all’avanguardia, con un design ispirato al mondo dell’aeronautica: l’abitacolo è racchiuso in una capsula trasparente sospesa sulle grandi ruote poste ai quattro angoli estremi della vettura.