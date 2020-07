Per gli interni – a cui hanno lavorato in particolare Arcangelo Jeker e Daniele Masera – la fase di disegno manuale è stata praticamente saltata; la componentistica esistente è stata organizzata in modo razionale al computer per passare subito alla modellazione in excelite. «La fase creativa e di sviluppo computerizzato è durata poco più di due mesi», racconta mario Favilla, assistente di de Silva. «In questo senso, Nuvola è stata anche un’esercitazione progettuale completa, per una vettura con le carte in regola per essere costruita». Alla fase di ideazione sono seguiti i modelli in scala 1:10 e 1:4 e il modello 1:1 di esterni e interni fresato dal Centro Stile, quindi la costruzione del prototipo negli atelier della Stola. Al primo sguardo la nuvola esposta sullo stand del salone ha sorpreso non solo per la bellezza delle forme, ma anche per il colore: tutti si aspettavano di trovare un’Alfa Romeo sportiva doverosamente rossa, come tradizione vuole.