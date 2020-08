Quattro auto in una. La Mercedes-Benz VRC (Vario Research Car), che ha debuttato nel 1995 al Salone dell’Automobile di Ginevra, poteva soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti in pochi minuti trasformandosi in berlina durante la settimana, station wagon con ampio spazio per i bagagli per i lunghi viaggi, cabriolet per piacevoli uscite all’aperto in estate e pickup per trasportare carichi ingombranti.